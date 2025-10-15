Yanina Latorre ha demostrado una vez más que, detrás de su lengua filosa y sus fuertes opiniones, existe una compañera con un gran corazón. En una pausa de la emisión de LAM (América TV), la panelista sorprendió a todo el equipo al aparecer con una enorme caja llena de regalos de alta gama.

Según fuentes cercanas a la producción, Yanina mandó a hacer un set personalizado de productos de belleza y bienestar para cada uno de sus colegas, incluyendo a las "angelitas", el conductor Ángel de Brito y el personal de técnica y maquillaje. "Nos dejó en shock. Nunca nos había hecho un regalo así, tan personal y para todos, sin distinción", comentó un miembro del equipo.

El gesto, que se mantuvo en secreto hasta el último momento, fue acompañado por una tarjeta con un emotivo mensaje donde la contadora agradeció el profesionalismo y el apoyo diario de todo el staff. "A veces discutimos o nos peleamos, pero esto es una familia y los adoro. Gracias por el aguante de siempre", habría sido parte de la dedicatoria.