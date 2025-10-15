El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino fue detenido en la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un episodio de violencia de género en su domicilio de Santa Lucía. La intervención se produjo tras un llamado de emergencia al 911 realizado por familiares de su pareja, quienes alertaron sobre una fuerte discusión dentro de la vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron indicios claros de un hecho violento, con una puerta dañada, objetos rotos y signos de agresión hacia la mujer. Ante esa situación, la Policía actuó de oficio y procedió a la aprehensión del músico.

El fiscal de Flagrancia, Fernando Bonomo, quien interviene en la causa, explicó que la detención se concretó luego de las primeras diligencias de los agentes y del ayudante fiscal que acudió al domicilio. “En las primeras horas del día recibimos la confirmación de una noticia crimen. Se trataba de un llamado telefónico por una presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar. Una vez en el lugar, se llevaron a cabo las tareas de rigor y se estableció la intervención de Rufino en el hecho que se está investigando”, señaló el funcionario judicial a DIARIO HUARPE.

Bonomo detalló que la calificación legal aún no está definida, pero que en principio el caso se encuadra como violencia intrafamiliar. “Es muy prematuro establecer una calificación definitiva. Por el momento, se ha determinado que se trata de un hecho de violencia intrafamiliar porque la víctima es la pareja actual del detenido, con quien tiene un hijo en común”, explicó.

El fiscal indicó además que el llamado de auxilio no fue realizado por la propia víctima. Hasta el momento, la comunicación al 911 habría sido efectuada por la madre de la joven, quien tomó conocimiento de la situación a partir de los pedidos de ayuda de su hija. Esa llamada fue clave para que se pudiera intervenir rápidamente y evitar un desenlace más grave.

Según fuentes judiciales, cuando los uniformados ingresaron al domicilio, el músico se encontraba alterado y la mujer presentaba una crisis nerviosa. Los efectivos procedieron a reducir al hombre y trasladarlo a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. “Rufino permanece detenido y será notificado de la audiencia correspondiente, que se realizará en el día de mañana. La Oficina de Gestión de Audiencias deberá informar el horario”, agregó Bonomo.

El fiscal también confirmó que el detenido registra antecedentes por hechos similares. “Tenemos conocimiento de que figura una suspensión de juicio a prueba otorgada en otra causa anterior vinculada a violencia”, señaló. Por ese motivo, la situación procesal del músico podría complicarse en las próximas horas, a la espera de los informes periciales y psicológicos.

En cuanto a la víctima, Bonomo explicó que fue asistida y que se dispusieron medidas de protección para ella y su hijo. “Por el momento, la mujer no presentó una denuncia formal, pero será contenida y acompañada por los equipos interdisciplinarios que trabajan en estos casos. De acuerdo con el desarrollo de la audiencia, podría ser ofrecida como testigo”, indicó.