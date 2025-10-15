El doble femicidio que conmocionó a la provincia de Córdoba y al país, perpetrado presuntamente por Pablo Laurta, ha dejado un profundo dolor y una pregunta urgente: ¿quién cuidará de Pedrito, el hijo de 5 años que el imputado se había llevado tras el crimen?

Tras la detención de Laurta en Concordia, Entre Ríos, y el resguardo inicial del menor por parte de los organismos de niñez locales, se confirmó que una tía paterna del niño será quien asuma su cuidado y contención. Según fuentes cercanas a la investigación, la mujer, que reside en Chile, viajó de inmediato a la Argentina para realizar los trámites judiciales necesarios y llevarse al menor, que perdió trágicamente a su madre y a su abuela materna.

El caso, que involucra a un hombre con presuntas vinculaciones a círculos de derecha y que se entregó tras una desesperada búsqueda, está en manos del fiscal Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Violencia Familiar. La prioridad, una vez garantizada la detención de Laurta y su traslado a la cárcel de Bower en Córdoba para ser investigado, fue asegurar el bienestar psicológico y físico del pequeño.

El organismo de Niñez y Adolescencia que intervino en Entre Ríos indicó que Pedrito fue acompañado por psicólogos y se encontraba "tranquilo" al momento del rescate, aunque probablemente "aún no tomó dimensión de toda la situación" traumática que vivió.