El equipo BWT Alpine de Fórmula 1, donde compite Franco Colapinto, decidió sumar un mensaje solidario a su auto durante el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este fin de semana. El Alpine A525 llevará en su carrocería el logo de la Fundación Pink Sky de Helen, junto con la imagen de un lobo ártico, símbolo de lucha y esperanza para quienes enfrentan la enfermedad de Batten infantil tardía.

Esta iniciativa busca aprovechar la gran visibilidad de la Fórmula 1 para concientizar sobre una enfermedad poco conocida que afecta entre dos y cuatro de cada 100.000 niños en Estados Unidos. El trastorno provoca neurodegeneración rápida, convulsiones, pérdida de visión y, en la mayoría de los casos, muerte prematura.

Publicidad

La Fundación Helen’s Pink Sky, creada en abril de este año, se inspira en la historia de Helen Born, una niña de cuatro años que enfrenta esta dura realidad. Desde su nacimiento, la organización ha destinado casi un millón de dólares a investigaciones pioneras y brinda asistencia directa a las familias que atraviesan esta enfermedad.

Con la presencia de su logo en el Alpine de Colapinto, la fundación busca visibilizar la enfermedad, generar conciencia y fomentar donaciones que permitan continuar con la investigación y el apoyo a los afectados. Este gesto convierte al Gran Premio de Estados Unidos en un escenario de concientización, más allá de la competencia deportiva.