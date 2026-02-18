San Lorenzo decidió no renovar el contrato de Carlos “La Roca” Sánchez como mánager del club, cuya finalización será a fines de febrero. La medida fue tomada por el presidente transitorio Sergio Costantino junto con la Comisión Directiva, en medio de la preocupación por los resultados deportivos y la necesidad de reorganizar la gestión institucional.

La salida de La Roca se da tras un inicio irregular en el Torneo Apertura: aunque el equipo comenzó con buenos resultados, la dura derrota en el clásico ante Huracán y el empate sin goles frente a Unión en Santa Fe generaron inquietud en los hinchas. Durante su etapa como mánager, Sánchez acompañó al plantel en momentos difíciles, incluyendo promesas incumplidas y atrasos salariales, y mediando entre dirigentes y futbolistas para sostener el clima interno.

El vínculo de La Roca con el club también incluía una deuda no especificada, que habría influido en la decisión de finalizar el contrato. La dirigencia busca ahora un perfil más identificado con la historia y los valores del club, capaz de renovar energías y alinear el proyecto deportivo con la identidad azulgrana.

San Lorenzo ya inició la búsqueda de un reemplazante que pueda asumir el cargo en el corto plazo y garantizar la continuidad en la planificación futbolística, mientras el club se prepara para su próximo partido frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro.