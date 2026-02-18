El legislador del PRO, Cristian Ritondo, calificó de “absolutamente inhumano” el artículo 44 de la reforma laboral, que proponía cambios en el régimen de licencias médicas. Según Ritondo, la norma reducía los sueldos de los trabajadores incluso en casos de enfermedades graves y dejaba desprotegidos a los empleados, lo que motivó su rechazo por parte de bloques aliados y llevó al Gobierno a eliminarlo del proyecto.

Ritondo explicó que mantuvo conversaciones con autoridades de la Cámara de Diputados, con el presidente Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de bancada libertaria Gabriel Bornoroni, para advertir sobre los problemas del artículo y lograr su retiro. “Hablamos con distintas autoridades y coincidimos en que era necesario eliminarlo. Lo peor es que era absolutamente inhumano lo que había quedado redactado”, aseguró el legislador en Radio Mitre.

El diputado destacó que la caída del artículo permitirá que la reforma laboral avance sin mayores cambios, salvo la posible inclusión de billeteras digitales como opción de pago de salarios, manteniendo la libertad del trabajador de elegir cómo recibir su dinero. Ritondo enfatizó que el resto del proyecto, incluyendo vacaciones e indemnizaciones, permanece tal como fue aprobado por el Senado, y confía en que Diputados contará con los votos necesarios para su sanción rápida.

Según Ritondo, la reforma apunta a combatir “el negocio de los juicios laborales”, aliviar la carga sobre las empresas y facilitar nuevas incorporaciones formales, mientras que la eliminación del artículo de licencias médicas busca evitar afectaciones graves a los trabajadores.