Vinos sanjuaninos brillaron en Wine Paris y refuerzan exportaciones
POR REDACCIÓN
El vino argentino volvió a ganar visibilidad en el mercado premium internacional, pero con un protagonismo de San Juan. La provincia integró la delegación nacional que participó en Wine Paris & Vinexpo 2026, uno de los eventos más relevantes de la industria global, donde bodegas locales exhibieron su producción y avanzaron en nuevas oportunidades comerciales.
El encuentro, desarrollado en la capital francesa, reunió a más de 4.600 expositores y 50.000 profesionales del sector. En ese escenario, la presencia sanjuanina se materializó a través de Bodega Putruele y Antigua Bodega, que formaron parte de la comitiva integrada por 25 bodegas de Mendoza, San Juan y Salta.
La participación no se limitó a la exhibición. Las bodegas avanzaron en rondas de negocios, analizaron tendencias del consumo global y fortalecieron vínculos estratégicos en un contexto donde la competencia por posicionarse en mercados internacionales es cada vez más exigente.
Estrategia exportadora y posicionamiento
La presencia sanjuanina en Wine Paris se inscribe en una política más amplia de internacionalización del sector vitivinícola argentino. Con respaldo de organismos públicos y privados, la industria continúa profundizando su inserción en mercados de alto valor, buscando sostener y ampliar la generación de divisas.
El desempeño observado en la feria refuerza la relevancia de San Juan dentro del mapa vitivinícola nacional. Más allá de los volúmenes, la provincia apuesta a consolidar su imagen en segmentos premium, diversificar destinos y capitalizar la creciente demanda por vinos de origen.
La experiencia en Francia también dejó señales para el futuro inmediato. Contactos comerciales, análisis de mercado y visibilidad internacional conforman un combo estratégico para bodegas que operan en un escenario global atravesado por cambios en hábitos de consumo y dinámicas de precios.