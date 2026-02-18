El vino argentino volvió a ganar visibilidad en el mercado premium internacional, pero con un protagonismo de San Juan. La provincia integró la delegación nacional que participó en Wine Paris & Vinexpo 2026, uno de los eventos más relevantes de la industria global, donde bodegas locales exhibieron su producción y avanzaron en nuevas oportunidades comerciales.

El encuentro, desarrollado en la capital francesa, reunió a más de 4.600 expositores y 50.000 profesionales del sector. En ese escenario, la presencia sanjuanina se materializó a través de Bodega Putruele y Antigua Bodega, que formaron parte de la comitiva integrada por 25 bodegas de Mendoza, San Juan y Salta.

Publicidad

La participación no se limitó a la exhibición. Las bodegas avanzaron en rondas de negocios, analizaron tendencias del consumo global y fortalecieron vínculos estratégicos en un contexto donde la competencia por posicionarse en mercados internacionales es cada vez más exigente.

Estrategia exportadora y posicionamiento

La presencia sanjuanina en Wine Paris se inscribe en una política más amplia de internacionalización del sector vitivinícola argentino. Con respaldo de organismos públicos y privados, la industria continúa profundizando su inserción en mercados de alto valor, buscando sostener y ampliar la generación de divisas.

Publicidad

El desempeño observado en la feria refuerza la relevancia de San Juan dentro del mapa vitivinícola nacional. Más allá de los volúmenes, la provincia apuesta a consolidar su imagen en segmentos premium, diversificar destinos y capitalizar la creciente demanda por vinos de origen.

La experiencia en Francia también dejó señales para el futuro inmediato. Contactos comerciales, análisis de mercado y visibilidad internacional conforman un combo estratégico para bodegas que operan en un escenario global atravesado por cambios en hábitos de consumo y dinámicas de precios.