La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida tendrá un fuerte impacto en sectores clave como transporte, bancos, administración pública y la industria, y se producirá sin convocatoria oficial a movilización, lo que algunos analistas describen como un “paro dominguero”.

En detalle, el paro afectará:

Transporte: sin colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales.

Bancos: cierre total de la atención presencial por parte de La Bancaria.

Estado: ATE y UPCN paran la administración pública nacional y gran parte de provincias y municipios.

Logística: Camioneros detienen cargas, distribución y recolección de residuos.

Industria: UOM y Aceiteros adhieren a la medida.

Sin embargo, algunos servicios continuarán operativos: homebanking y billeteras virtuales, cajeros automáticos (aunque podría faltar reposición de efectivo), guardias hospitalarias solo para emergencias, farmacias (gremio no adhiere) y comercios cuya apertura dependerá del transporte y la decisión empresarial.

El Gobierno advirtió que aplicará la política de “día no trabajado, día no pagado” a empleados estatales, descontando la jornada completa y el ítem de presentismo, medida que ATE calificó como “extorsiva” y violatoria del derecho constitucional a huelga. Por su parte, el respaldo público de los sectores empresariales a la reforma es tibio; cámaras como CAC, CAME y Adimra no celebran la medida, mientras que algunas PyME señalan que la reducción de cargas patronales no compensa la caída del consumo.

El paro también puso en evidencia tensiones internas en el sindicalismo: mientras la CGT opta por una demostración de fuerza sin confrontación en la calle, sectores combativos, ATE y agrupaciones de izquierda movilizarán al Congreso, criticando a la conducción cegetista por negociar “a espaldas de los trabajadores” y reclamando un plan de lucha sostenido.

La medida se produce en un momento clave, mientras el oficialismo acelera el tratamiento de la reforma laboral en Diputados y busca aprobar la ley antes del 1° de marzo. El paro servirá para medir el músculo sindical y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda en un Congreso fragmentado, y proyecta un jueves con el país parcialmente detenido.