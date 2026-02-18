Carlos Broitman presentó este martes su renuncia a la defensa de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso acusado de liderar la secta Ashram Shambala y vinculado a delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre en Bariloche. La decisión incluyó a todo su equipo, que integra su hija, luego de que el abogado denunciara haber sido víctima de amedrentamiento y seguimiento en su domicilio ubicado en el country “El Venado”, en Canning, provincia de Buenos Aires.

La renuncia se conoce luego de que la defensa solicitara la semana pasada el sobreseimiento y absolución de Rudnev por problemas de salud, dado que el imputado habría perdido cerca de 50 kilos. El juez federal Gustavo Villanueva rechazó el pedido, sosteniendo que la fiscalía aún dispone de tiempo para investigar y reunir pruebas que podrían derivar en juicio. Asimismo, se negó la solicitud de prisión domiciliaria, y el fiscal Fernando Arrigo consideró necesario que Rudnev permanezca en un penal de máxima seguridad.

Rudnev está detenido en el marco de una investigación que comenzó tras un episodio ocurrido en marzo del año pasado, cuando Elena Makarova, una joven rusa de 22 años, llegó a un hospital de Bariloche con un embarazo a término acompañada por dos mujeres extranjeras que intentaron inscribir al niño como hijo de Rudnev. Poco después, él y otras 14 personas compraron pasajes para viajar a San Pablo de manera urgente, lo que la policía interpretó como intento de fuga. En total, se detuvo a 21 sospechosos, 19 de ellos mujeres.

El ruso tiene antecedentes judiciales en su país, incluyendo arrestos en 1999, 2005 y 2010 por tratos inhumanos, reducción a la servidumbre, violaciones y distribución de drogas. Fundador de Ashram Shambala en 1989, se autodenominaba “gurú Sotidanandana” y promovía enseñanzas místico-religiosas con seguidores en 18 regiones de Rusia y los Balcanes. En 2013 fue condenado a 11 años de cárcel en Siberia por violación de discípulas, atentados contra el pudor y tráfico de drogas, antes de trasladarse a la Patagonia junto a un grupo de colaboradores.

Actualmente, Rudnev sigue detenido mientras se desarrolla la investigación judicial en Argentina, en medio de una causa que combina delitos de trata, reducción a la servidumbre y posibles irregularidades en el funcionamiento de la secta.