En la antesala del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, señaló que aún no está definido si se descontará el día a los docentes que se sumen a la medida de fuerza, aunque dejó abierta esa posibilidad.

“La verdad que todavía no lo puedo hablar con el ministro de Hacienda”, expresó la funcionaria al ser consultada sobre eventuales descuentos salariales. Y agregó: “Hablaré con el ministro sobre ese tema”.

La definición se da en el inicio del calendario escolar en la provincia. Según explicó Fuentes, el viernes pasado se realizó la primera reunión con supervisores, luego continuaron los encuentros con directivos y este miércoles se presentaron los docentes en las escuelas.

Negociaciones en curso

En paralelo, el Ministerio mantiene abierta la mesa de diálogo con los gremios docentes. “Nosotros seguimos negociando con los gremios. Vamos a tener una próxima reunión este viernes 20, seguiremos discutiendo, conversando, tratando de llegar a un equilibrio, un acuerdo”, afirmó.

La ministra indicó que la directiva del Ejecutivo provincial es sostener el diálogo. “Es lo que nos ha pedido el gobernador Marcelo Orrego, siempre que estemos cerca de los docentes, que acompañemos, que lleguemos a un acuerdo”, sostuvo.

Prioridad en los aprendizajes

Fuentes remarcó que, más allá del conflicto nacional, la prioridad del Gobierno provincial está puesta en el fortalecimiento del sistema educativo. “La prioridad hoy por hoy es que nuestros aprendizajes los podamos elevar”, señaló.

En ese marco, destacó la continuidad de los programas provinciales: “Seguimos con nuestro ‘Comprendo, Aprendo, Transformo’” y subrayó la intención de consolidar “la educación para el trabajo como un eje central de nuestra gestión, más para el San Juan que viene”.

Mientras tanto, la definición sobre el posible descuento salarial quedará supeditada a la decisión que se adopte en conjunto con el Ministerio de Hacienda, en un contexto de negociaciones abiertas y expectativa por el nivel de adhesión docente al paro nacional.