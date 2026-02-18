Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), se encontraba dentro de la planta de Fate en San Fernando tras el anuncio del cierre definitivo, que afecta a 920 empleados. Crespo aseguró que él y sus compañeros reclamaban la reapertura de la empresa y calificó la medida de “de golpe y de forma totalmente ilegal”.

Crespo, quien lideró un conflicto en 2022 que paralizó la industria del neumático, comenzó a trabajar en Fate a los 29 años, luego de que su padre se jubilara tras 40 años en la firma. Desde entonces, su vida laboral transcurre entre asambleas, plenarios y congresos partidarios, con textos como el Manifiesto Comunista de Karl Marx y La Revolución Permanente de León Trotsky como referencias ideológicas del Partido Obrero (PO).

En 2007 se hizo cargo de la seccional San Fernando del gremio y, al año siguiente, durante la crisis de la empresa, lideró movilizaciones y paros que impactaron en la producción de neumáticos en Argentina. Actualmente, Crespo encabeza la protesta contra la decisión de Fate, buscando revertir el cierre y garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de la planta.