Un accidente masivo en la autopista Kan-etsu, en la prefectura de Gunma (al noroeste de Tokio), dejó al menos una persona fallecida y 26 heridas, tras una serie de colisiones encadenadas que involucraron más de 50 vehículos en la noche del viernes 26 de diciembre de 2025, informaron autoridades locales.

La colisión inicial fue entre dos camiones, lo que provocó una reacción en cadena al momento en que otros vehículos no pudieron frenar sobre la superficie helada por las nevadas intensas, causando múltiples impactos a lo largo de aproximadamente 300 metros de la autopista.

La víctima mortal identificada fue una mujer de 77 años originaria de Tokio, y entre los lesionados cinco personas presentan heridas graves, mientras que los demás sufrieron lesiones de menor consideración.

El siniestro también generó un incendio que afectó a más de una docena de vehículos, los cuales quedaron completamente calcinados en algunos casos; las llamas fueron controladas aproximadamente siete horas después del accidente, sin que se reportaran heridos adicionales por el fuego.

Debido al choque, las autoridades cerraron un tramo de la autopista entre los intercambios de Tsukiyono y Yuzawa, afectando el tránsito en ambos sentidos mientras se llevan a cabo las labores de investigación y limpieza, según lo comunicado por la policía de carreteras de la prefectura.

Las condiciones meteorológicas adversas, con superficies resbaladizas y nieve acumulada, son analizadas como un factor clave del accidente, en un momento en que muchos japoneses se desplazaban por la red vial en el inicio de las vacaciones de fin de año, lo que incrementó el flujo vehicular y los riesgos en carretera.