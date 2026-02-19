El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado este jueves a cadena perpetua por la Corte del Distrito Central de Seúl tras comprobarse su participación en un intento de insurrección y en la declaración de la ley marcial durante diciembre de 2024. El juez Ji Gwi-yeon subrayó que la medida provocó “enormes costos sociales” y destacó la ausencia de arrepentimiento por parte del acusado.

La crisis se inició la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon anunció en cadena nacional la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar, citando supuestas amenazas de “fuerzas antiestatales” y la influencia norcoreana, sin presentar pruebas concretas. Los militares ocuparon la sede legislativa para frenar a la oposición, pero diputados y manifestantes lograron revertir la ley marcial seis horas después. (bbc.com)

El tribunal determinó que Yoon buscaba “paralizar la asamblea por un período considerable” y actuó motivado por un “deseo de poder orientado a la dictadura y el mando de largo plazo”. Junto a él, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una condena de 30 años de prisión. La fiscalía había solicitado la pena de muerte, pero la corte optó por la prisión perpetua, una de las penas máximas según la ley surcoreana por insurrección.

Mientras se conocía el fallo, miles de simpatizantes de Yoon se concentraron frente al tribunal con pancartas a favor del exmandatario. La policía desplegó un operativo de control para evitar disturbios, con agentes equipados con chalecos de alta visibilidad.

Este episodio revivió la memoria de los golpes militares que sacudieron Corea del Sur entre 1960 y 1980. Yoon, de 65 años, fue destituido, detenido y aislado tras la crisis y, hasta ahora, ya contaba con una condena de cinco años por delitos menores relacionados con el caso. Otros altos funcionarios implicados también recibieron penas de prisión por su participación en la declaración de la ley marcial.