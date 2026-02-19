El rey Carlos III declaró este jueves que “la justicia debe seguir su curso” luego de la detención de su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, vinculado al caso Epstein. En un comunicado firmado personalmente, el monarca expresó su “más profunda preocupación” por el arresto y reafirmó su apoyo a la policía y la Fiscalía de la Corona.

Andrés, despojado el año pasado de sus títulos y trasladado de la mansión de Windsor, está bajo custodia mientras se investigan alegaciones de mala conducta en un cargo público durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. La investigación se centra en correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. que indicarían que compartió información sensible con el financista Jeffrey Epstein, incluyendo informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam, Singapur y oportunidades de inversión en Afganistán.

Estas acusaciones se suman a los casos de agresión sexual presentados previamente por mujeres vinculadas a Epstein, incluida Virginia Giuffre, quien en su libro póstumo relató tres abusos cometidos por Andrés. Otras mujeres también aseguraron haber sido enviadas a Inglaterra o Florida para mantener relaciones sexuales con el príncipe en distintos años, según declaraciones de sus abogados.

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas investigan actualmente la relación de Andrés con Epstein. La BBC informó que casi 90 vuelos vinculados al millonario transitaron por aeropuertos del Reino Unido, con mujeres que alegan haber sido víctimas de abusos. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer recordó que “nadie está por encima de la ley” y que quienes tengan información tienen el “deber de presentarse” ante las autoridades.

Según la legislación británica, el período máximo de detención puede llegar a 96 horas, aunque generalmente los sospechosos son retenidos entre 12 y 24 horas antes de ser acusados o liberados mientras continúa la investigación. La policía mantiene registros en varias propiedades del expríncipe mientras avanza el proceso.