Caso Evelyn Esquivel: la pericia forense determinó la causa de muerte y avanza la investigación

A más de un mes del siniestro ocurrido en El Encón, la investigación por la muerte de Evelyn Esquivel sumó un dato clave: la autopsia determinó que la joven de 30 años falleció como consecuencia de los graves politraumatismos sufridos durante el vuelco del Peugeot 208 en el que viajaba.

El hecho se produjo el 12 de enero, alrededor de las 6:30, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta Nacional 20, en una zona desolada. En el vehículo iban tres personas: el cordobés Nilson Molina (30), la sanjuanina Mariana Daniela Páez Atencio (33) y Evelyn Esquivel (30).

Según la reconstrucción inicial, Esquivel viajaba en el asiento trasero, dormida y sin cinturón de seguridad. Tras el vuelco, fue despedida del habitáculo y cayó a una distancia estimada de entre 15 y 20 metros. El primer efectivo policial intervino cerca de las 7:30.

Un mes de internación y un desenlace fatal

Evelyn permaneció más de un mes internada en el Hospital Rawson, donde fue asistida por las graves lesiones sufridas. Tenía la columna vertebral severamente comprometida. Finalmente, falleció el martes 17 de febrero.

Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. Fuentes judiciales confirmaron que la causa del deceso fue politraumatismos graves producto del violento impacto.

La incógnita: quién conducía el auto

Más allá de la confirmación médica, la causa judicial continúa atravesada por una incógnita central: quién manejaba el Peugeot 208 al momento del vuelco.

Desde el inicio hubo versiones cruzadas. En un primer momento trascendió que la conductora era Mariana Daniela Páez Atencio —titular del vehículo—, aunque también se indicó que el conductor habría sido Nilson Molina. Ambos sobrevivientes se hicieron cargo en distintos momentos y luego declararon por separado ante la Justicia, cada uno con su abogado.

Fuentes de Tribunales señalaron que los investigadores tendrían una sospecha firme sobre quién iba al volante y que en los próximos días podría definirse la imputación formal. Para uno de los involucrados podría recaer la acusación de homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor, mientras que al otro no se descarta atribuirle encubrimiento.

Pruebas en análisis

La Justicia aguarda además las filmaciones de las cámaras de seguridad del control vial de San Luis. Esas imágenes podrían resultar determinantes para establecer quién conducía el vehículo cuando salieron desde Córdoba rumbo a San Juan.

De acuerdo a la versión aportada por los sobrevivientes, el viaje comenzó alrededor de la 1:30 desde la vivienda de Molina, en Córdoba, y tenía como destino la provincia de San Juan. El siniestro ocurrió aproximadamente cinco horas después.

Mientras la familia de Evelyn Esquivel avanza para constituirse como querellante, la investigación entra en una etapa decisiva. La autopsia cerró el capítulo médico, pero la definición judicial sobre las responsabilidades aún está pendiente.