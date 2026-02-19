La esposa de James Van Der Beek, Kimberly, recibió cuestionamientos en redes sociales tras recibir más de 2,6 millones de dólares en donaciones hechas a través de GoFundMe por fanáticos del actor, fallecido a los 48 años a causa de un cáncer de colon. Algunos usuarios criticaron el uso de los fondos, alegando que la familia debería haber tenido seguros u otros recursos.

En defensa de la familia, el actor Mehcad Brooks, amigo cercano de Van Der Beek, respondió en la red social Threads: “No tenés ni idea del dolor que sufrieron. Está bien callarse cuando no sabés de qué hablás. No intentes llamar la atención a costa del sufrimiento ajeno ni de la generosidad que se muestra a cambio”.

La recaudación se destinó a cubrir la compleja situación financiera de la familia del actor, agravada por deudas con el fisco y los elevados costos del tratamiento contra el cáncer. Durante los últimos años, Van Der Beek tuvo que vender recuerdos de Dawson’s Creek y recibió ayuda de amigos para adquirir la casa familiar, cerrando la compra poco antes de fallecer por casi 5 millones de dólares.

El gesto de los fanáticos y amigos buscó garantizar estabilidad económica para su familia tras la pérdida, aunque la polémica en redes resalta la sensibilidad y desconocimiento de muchos sobre las dificultades que enfrentan las familias de celebridades en situaciones trágicas.