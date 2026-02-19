Publicidad
Polémica por fondos recaudados para la familia de James Van Der Beek

Tras el fallecimiento de James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, su esposa Kimberly recibió críticas por cobrar más de 2,6 millones de dólares en donaciones de fanáticos.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
James Van Der Beek estaba casado y tenía 6 hijos. (Foto: Instagram/vanderjames)

La esposa de James Van Der Beek, Kimberly, recibió cuestionamientos en redes sociales tras recibir más de 2,6 millones de dólares en donaciones hechas a través de GoFundMe por fanáticos del actor, fallecido a los 48 años a causa de un cáncer de colon. Algunos usuarios criticaron el uso de los fondos, alegando que la familia debería haber tenido seguros u otros recursos.

En defensa de la familia, el actor Mehcad Brooks, amigo cercano de Van Der Beek, respondió en la red social Threads: “No tenés ni idea del dolor que sufrieron. Está bien callarse cuando no sabés de qué hablás. No intentes llamar la atención a costa del sufrimiento ajeno ni de la generosidad que se muestra a cambio”.

La recaudación se destinó a cubrir la compleja situación financiera de la familia del actor, agravada por deudas con el fisco y los elevados costos del tratamiento contra el cáncer. Durante los últimos años, Van Der Beek tuvo que vender recuerdos de Dawson’s Creek y recibió ayuda de amigos para adquirir la casa familiar, cerrando la compra poco antes de fallecer por casi 5 millones de dólares.

El gesto de los fanáticos y amigos buscó garantizar estabilidad económica para su familia tras la pérdida, aunque la polémica en redes resalta la sensibilidad y desconocimiento de muchos sobre las dificultades que enfrentan las familias de celebridades en situaciones trágicas.

