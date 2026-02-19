En plena etapa decisiva del calendario vitivinícola, el Gobierno provincial anunció la ampliación de la línea de crédito “Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026”, una herramienta clave para sostener el circuito productivo de la vendimia.

A través de la Agencia Fiduciaria San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se destinarán $4.000 millones adicionales a los $11.000 millones ya anunciados a fines de diciembre. La decisión fue impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, con el objetivo de fortalecer a pequeñas y medianas bodegas trasladistas que necesiten financiamiento para anticipos a productores y afrontar costos de elaboración.

La ampliación surge de la reinversión de fondos recuperados del fideicomiso de impulso a la producción, especialmente del operativo mosto 2025, lo que permite retroalimentar el sistema y sostener el entramado vitivinícola local.

Cómo se distribuye el crédito

El esquema contempla hasta $360 millones por bodega solicitante, según capacidad de elaboración y garantías presentadas.

El financiamiento se divide en dos componentes obligatorios:

*Anticipo a productores: $60 por kilo de uva ingresada a bodega, con un tope de 500.000 kilos por productor.

*Gastos de elaboración: $70 por kilo de uva procesada, con un límite de 3 millones de kilos por bodega. Este monto aplica únicamente sobre la uva previamente financiada en concepto de cosecha y acarreo.

Condiciones y plazos

La tasa nominal será del 40% de la Badlar de bancos privados vigente al momento de aprobación, lo que actualmente equivale aproximadamente al 13%.

El plazo total es de 12 meses, con hasta 6 meses de gracia para capital e intereses. Luego, tanto los intereses como la amortización del capital podrán abonarse en hasta seis cuotas mensuales y consecutivas.

Con esta ampliación, la Provincia refuerza su acompañamiento a uno de los sectores estratégicos de la economía sanjuanina, en una etapa donde cada decisión financiera puede marcar la diferencia entre sostener la producción o frenar el ciclo. En tiempos de vendimia, el crédito vuelve a convertirse en herramienta y esperanza para bodegas y productores.