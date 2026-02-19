Un director técnico de 55 años del C.D. Conejito de Málaga fue detenido y quedó en prisión provisional sin fianza, acusado de abusar sexualmente de varios jugadores menores de edad que formaban parte de las divisiones inferiores del club. La causa incluye dos delitos de agresión sexual y dos de provocación sexual.

La investigación comenzó cuando los padres de uno de los menores encontraron en su celular conversaciones de tono afectivo con el entrenador, que excedían la relación deportiva habitual. Tras interrogar al niño, realizaron la denuncia ante la policía, lo que permitió descubrir a otras dos víctimas, uno de los cuales habría sufrido agresión sexual y provocación sexual mediante la exhibición de imágenes pornográficas. El tercero fue víctima únicamente de provocación sexual.

El entrenador se negó a declarar ante el juez de turno, mientras que uno de los menores sí prestó testimonio. Los otros dos lo harán durante la instrucción. El caso quedó a cargo de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, especializada en delitos contra menores.

El C.D. Conejito de Málaga emitió un comunicado asegurando que ningún miembro de la directiva ni del cuerpo técnico tenía conocimiento de los hechos y calificó la situación como “de extrema gravedad”. El club manifestó su disposición a colaborar con la Justicia y expresó su apoyo a las familias y jugadores afectados.

La calificación de los delitos es provisional y podría modificarse conforme se sumen nuevas pruebas y testimonios. La investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades adicionales.