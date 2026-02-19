La postal urbana cambió de golpe. Sin colectivos en circulación por el paro nacional convocado por la CGT, las aplicaciones de transporte se transformaron en la principal alternativa para quienes debieron trasladarse al microcentro sanjuanino. En ese escenario, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento de tarifas hacia el Centro Cívico tomando como referencia distintos puntos de partida.

Los valores exhiben diferencias marcadas según la distancia y dejan al descubierto cómo impacta el contexto sindical en el bolsillo cotidiano.

Cuánto cuesta viajar en medio del paro

Desde la Casa de Gobierno hasta el Centro Cívico, Uber en modalidad Confort arrojó un costo aproximado de $2.437. Desde la plaza departamental de Santa Lucía, mediante BIP Pasajero, el traslado se ubicó en $3.654. En tanto, desde el Parque de Rivadavia, Uber cotizó el viaje en $4.035.

Precio con Uber desde Libertador y lateral de Circunvalación hasta el Centro Cívico.

La variación es inmediata incluso dentro del Gran San Juan, donde pocos kilómetros ya modifican la tarifa.

Precio con BIP, desde Santa Lucía hasta Centro Cívico.

Cómo varían los precios según la distancia

El relevamiento también contempló zonas más alejadas del núcleo céntrico. Desde la Plaza Centenario de Villa Krause, Rawson, el viaje con BIP Pasajero costó $4.030. Desde Chimbas, el valor rondó los $4.100. En tanto que desde la plaza departamental de Pocito, el traslado ascendió a $7.400.

A medida que se amplía el radio geográfico, la tarifa escala rápidamente.

Con BIP, desde Villa Krause hasta Centro Cívico.

Cuando la distancia pesa más que nunca

Los montos se vuelven considerablemente más altos en trayectos largos.

Desde Zonda al Cívico: $16.240.

Desde Caucete: $14.202.

Desde Villa San Martín: $11.200.

Con Uber, desde Zonda al Centro Cívico.

En un contexto económico exigente, asistir al trabajo, cumplir con trámites o presentarse a una reunión deja de ser un movimiento rutinario para transformarse en una decisión financiera.

La jornada de huelga no solo alteró la circulación urbana. También reconfiguró el costo de moverse por la ciudad. Y volvió a poner en primer plano una pregunta cada vez más frecuente entre los sanjuaninos: cuánto cuesta, literalmente, llegar al corazón administrativo de la provincia.