El paro de la CGT obligó a los sanjuaninos usar apps como Uber, Didi o BIP
La postal urbana cambió de golpe. Sin colectivos en circulación por el paro nacional convocado por la CGT, las aplicaciones de transporte se transformaron en la principal alternativa para quienes debieron trasladarse al microcentro sanjuanino. En ese escenario, DIARIO HUARPE realizó un relevamiento de tarifas hacia el Centro Cívico tomando como referencia distintos puntos de partida.
Los valores exhiben diferencias marcadas según la distancia y dejan al descubierto cómo impacta el contexto sindical en el bolsillo cotidiano.
Cuánto cuesta viajar en medio del paro
Desde la Casa de Gobierno hasta el Centro Cívico, Uber en modalidad Confort arrojó un costo aproximado de $2.437. Desde la plaza departamental de Santa Lucía, mediante BIP Pasajero, el traslado se ubicó en $3.654. En tanto, desde el Parque de Rivadavia, Uber cotizó el viaje en $4.035.
La variación es inmediata incluso dentro del Gran San Juan, donde pocos kilómetros ya modifican la tarifa.
Cómo varían los precios según la distancia
El relevamiento también contempló zonas más alejadas del núcleo céntrico. Desde la Plaza Centenario de Villa Krause, Rawson, el viaje con BIP Pasajero costó $4.030. Desde Chimbas, el valor rondó los $4.100. En tanto que desde la plaza departamental de Pocito, el traslado ascendió a $7.400.
A medida que se amplía el radio geográfico, la tarifa escala rápidamente.
Cuando la distancia pesa más que nunca
Los montos se vuelven considerablemente más altos en trayectos largos.
- Desde Zonda al Cívico: $16.240.
- Desde Caucete: $14.202.
- Desde Villa San Martín: $11.200.
En un contexto económico exigente, asistir al trabajo, cumplir con trámites o presentarse a una reunión deja de ser un movimiento rutinario para transformarse en una decisión financiera.
La jornada de huelga no solo alteró la circulación urbana. También reconfiguró el costo de moverse por la ciudad. Y volvió a poner en primer plano una pregunta cada vez más frecuente entre los sanjuaninos: cuánto cuesta, literalmente, llegar al corazón administrativo de la provincia.
