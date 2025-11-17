La Navidad, una fecha muy esperada en las familias argentinas, es también una oportunidad para dejar volar la imaginación y decorar con estilo propio. Si te gusta la idea de crear adornos personalizados y sustentables, existen propuestas sencillas que solo requieren dos materiales que probablemente ya tenés en casa.

Una de las opciones más fáciles y creativas consiste en reutilizar los pirotines, esos papeles que se usan en pastelería para magdalenas o cupcakes, y combinarlos con una cinta para colgarlos en el árbol. Estos pirotines pueden ser nuevos o reciclados, siempre que estén limpios y sin restos de comida.

Para hacer un pequeño árbol navideño con pirotines, necesitás entre tres y cinco de estos moldes. Podés dejarlos con su diseño original o decorarlos a tu gusto. Luego, apilás uno sobre otro formando la silueta de un pino y pegás las puntas con pegamento tipo plasticola, que funciona bien con el papel. Finalmente, colocás una cinta en la punta para poder colgar el adorno en el árbol.

Otra idea para aprovechar los pirotines es convertirlos en pequeñas luces decorativas. Seleccioná pirotines con motivos navideños o pintalos previamente. Con una tijera, hacé un pequeño agujero en cada uno e insertá una luz de la guirnalda navideña, creando así farolitos originales que aportan un toque único a la decoración.

Estas sencillas técnicas combinan el reciclaje con la decoración, permitiendo que con pocos materiales y algo de ingenio puedas preparar adornos únicos y responsables con el ambiente para tu celebración navideña.