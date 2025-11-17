La sección Yo Emprendo, del clásico programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV (19.2 TDA) y por Kick, presentó este lunes una nueva entrega dedicada a un emprendimiento sanjuanino que viene creciendo en el mundo de la impresión 3D. Anabel Arrieta y Mauro Pizarro, creadores de A & M Presentes, mostraron una variedad de artículos realizados totalmente con tecnología 3D, pensados para regalar y personalizar según los gustos de cada cliente.

Publicidad

“Nos dedicamos a hacer todo tipo de cosas en 3D. La idea es que puedan solicitarnos lo que quieran para regalar a alguien querido; hoy, con la impresión 3D, se puede hacer casi todo, incluso objetos en metal”, explicó Mauro durante la entrevista. Aunque por el momento su producción está enfocada en artículos para el hogar y presentes personalizados, destacaron que cada pieza puede adaptarse a las necesidades del cliente: desde lámparas, chops y llaveros, hasta figuras, juguetes y accesorios especiales.

El emprendimiento, que ya lleva un año y medio de trabajo, combina diseños descargados de plataformas digitales con creaciones propias. Entre los pedidos más frecuentes, mencionaron las medallas para egresaditos, souvenirs para cumpleaños y figuras personalizadas con detalles únicos. “Muchos modelos vienen en tamaños estándar, y nosotros los escalamos o los modificamos para cumplir lo que el cliente imagina”, señaló Mauro.

Publicidad

Durante la charla, también compartieron parte de su historia como pareja y equipo de trabajo. Ambos emprendieron en distintos rubros antes de llegar al mundo del 3D: desayunos, picadas, trabajos en madera y hasta cócteles embotellados durante la pandemia. Mauro, además, es bartender, electricista y técnico electromecánico, formación que, según contó, le permitió aprender diseño en 3D a partir de planos y mecanismos. “Cuando sos emprendedor, tenés que saber hacer de todo: diseñar, sacar fotos, grabar videos. Todo se aprende”, agregó.

Para quienes quieran contactarse con A & M Presentes, el emprendimiento cuenta con Instagram: @aympresentes_sj, y teléfono celular 2644562055, donde reciben pedidos personalizados y consultas sobre trabajos especiales.