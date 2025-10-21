Fabiola Yáñez hizo algunas declaraciones televisivas cuando fue consultada en la calle, y sus palabras eran consideradas 'SU PALABRA ESPERADA'. Un cronista, Oliver Quiroz de A La Tarde, encontró a la ex mujer del expresidente argentino, quien frenó amablemente para responder.

Fabiola Yáñez rompió el silencio para abordar el escándalo con su expareja, Alberto Fernández, y las grabaciones con Tamara Pettinato que salieron a la luz. Los videos mostraron la intimidad de quien era su pareja y entonces primer mandatario del país en charlas y risas con la hija de Roberto Pettinato.

Al ser consultada sobre lo que significaron esos videos, Yáñez respondió de manera contundente: "Ustedes ya lo vieron. Por supuesto que sabía que pasaba".

Además, la periodista agregó detalles sobre su sentir al respecto: "Sí, es avergonzante, es humillante". Fabiola Yáñez también consideró que el escándalo con Alberto Fernández fue algo que "a la gente también le resultó chocante".

Pese a haber roto el silencio, Yáñez no quiso profundizar. Cuando le preguntaron si esa situación revelaba "la otra cara de Alberto", ella decidió no seguir hablando del tema, resguardando lo que podría suceder.