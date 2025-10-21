El Regimiento de Granaderos a Caballo tendrá una nueva sede en Mendoza

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, anunció el establecimiento de una sede del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" en Mendoza. La medida contó con el respaldo del presidente Javier Milei, según señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

La nueva sede operativa se ubicará en un inmueble de la calle Julio Leónidas Aguirre 259, en Ciudad, espacio que actualmente funciona como Sastrería Militar y que será reacondicionado para este fin. Se prevé que las instalaciones entren en funcionamiento durante el mes de noviembre.

Publicidad

El Regimiento de Granaderos a Caballo, creado en 1812 por el General José de San Martín, constituye una unidad histórica del Ejército Argentino que desarrolla principalmente funciones ceremoniales y protocolares. En la provincia de Mendoza, su presencia se articulará con sitios emblemáticos como la Casa de Gobierno y el Cerro de la Gloria, donde se erige el Monumento al Ejército de los Andes.

Esta sede en Mendoza se sumará a las existentes en San Lorenzo, Santa Fe, donde el regimiento tuvo su bautismo de fuego en 1813, y en Yapeyú, Corrientes, localidad natal del Libertador. La decisión se enmarca en la revalorización de los símbolos patrios y la tradición sanmartiniana que caracteriza a la gestión gubernamental actual.