La AFA oficializó una medida de amnistía general para todas las sanciones disciplinarias pendientes correspondientes a la temporada 2025, permitiendo que jugadores, cuerpos técnicos y miembros de planteles que tenían castigos queden habilitados de inmediato para competir en el inicio del Torneo Apertura 2026.

Esta resolución, dispuesta por el Tribunal de Disciplina Deportiva tras instrucciones del Comité Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial 6818, implica que las suspensiones por dos fechas y otras sanciones pendientes quedan sin efecto al momento del comienzo del nuevo certamen.

El caso más resonante es el de Estudiantes de La Plata, cuyos futbolistas habían sido sancionados por dar la espalda al plantel de Rosario Central en el pasillo de reconocimiento tras finalizar los octavos de final del Clausura 2025. Con la amnistía, figuras como Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain quedaron habilitados para jugar desde la primera fecha del Apertura.

La medida no solo beneficia a Estudiantes: también se extiende a otros equipos que arrastraban sanciones disciplinarias, incluyendo jugadores de Huracán, Tigre, San Lorenzo e Independiente, así como entrenadores y técnicos sancionados, como Ricardo Zielinski y Guillermo Barros Schelotto.

Tras esta decisión, los clubes podrán contar con planteles más completos para la jornada inaugural del campeonato, evitando que suspensiones del año anterior afecten la competitividad de sus equipos.

La amnistía general de la AFA llega en un clima de debate, luego de que las sanciones por el incidente del pasillo generaran polémica entre dirigentes, clubes y afición, y tras semanas de especulación sobre si serían o no ratificadas antes del inicio de la nueva temporada.