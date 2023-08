DIARIO HUARPE, profesores y estudiantes de segundo año, de nivel secundario, del Colegio Integral Independencia, hace unos días, se juntaron para charlar sobre el calentamiento global y el cambio climático, sobre la sequía y la importancia del agua dulce en la provincia y el mundo.

En el intercambio de información, de miradas y opiniones, los estudiantes no dudaron en afirmar que los cambios tiene que ser drásticos y tiene que empezar ya.

“A mí todo esto me preocupa muchísimo”, dijo Julia Chiquette, una de las alumna del colegio. “Porque caer en la cuenta que, en el mundo, los glaciares se están derritiendo, que hay sequías, que hay ecosistemas que se están rompiendo, que hay gente que se está muriendo por el calor, preocupa. Y más aún, porque los grandes, los adultos, no están haciendo mucho para cambiar”, agregó.

Fue Noelia Villafañe, la profesora de Geografía que inscribió al colegio para la charla que DIARIO HUARPE viene dando, desde el mes de octubre del año pasado, en los diferentes establecimientos educativos de la provincia. Con el objetivo de visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente a la problemática mundial, poniendo en discusión la temática y haciendo hincapié en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“El hecho de que ustedes hayan venido, hayan compartido la información que manejan y principalmente, que hayan charlado, como lo han hecho con los chicos, es importantísimo para ellos. Porque no solo se sienten escuchados, crecen y toman conciencia de la problemática en la que nos encontramos los seres humanos”, dijo Noelia.

El equipo del diario llevó a la escuela un total de 300 revistas, de las cuales 40 fueron distribuidas entre los alumnos y profesores presentes en la charla, y el resto quedó a disposición de la biblioteca y el establecimiento educativo para que sean repartidas entre los otros estudiantes que asisten al colegio. También se descargó el documental en una de las computadoras del colegio para que este pueda proyectarse cuando profesores y directivos lo crean conveniente.

“Me gustó mucho la charla y la información que nos han compartido”, manifestó Valentino Lucero, otro de los alumnos presente en el encuentro. “El documental me pareció muy completo, me generó emociones variadas y muy fuertes, y me hizo tener conciencia respeto a lo que está pasando en San Juan y el Planeta.

Al colegio, ubicado sobre calle Libertador al 5059 oeste, departamento Rivadavia, asisten un total de 206 alumnos al nivel secundario y número similar al nivel primario.

El colegio tiene como eslogan la frase: “Un niño feliz, para un buen hombre, para un mundo mejor”.

La charla en frases

Clementina Delás.

Yo les diría a todos que nos tomemos en serio esto, porque no todos lo están haciendo. Creo que todos tenemos que hacer el cambio para que nuestra generación y las que vengan después de la nuestra, puedan vivir y disfrutar de este planeta, de la vida”.

Valentino Lucero.

“Teniendo en cuenta que en el mundo ya somos casi 8.000 millones de personas, creo que los cambios tienen que ser enormes, drásticos y urgentes. Porque sino, estos problemas serán imposibles que se solucionen”.

Maitena Pérez

“Creo que este tema se tiene que hablar en todas las escuelas, así como lo han hecho hoy ustedes con nosotros. Y también creo que esnecesario que se hable en todas las familias, porque si a nosotros como chicos nos ha generado algo, a los más grandes, a los adultos, les tiene que generar lo mismo”.

Julia Chiquette

Creo que todos creemos que esto se va a solucionar solo, o que el otro lo va a solucionar, y me parece que no es así, creo que todos tenemos que aportar algo para que esto cambie”.

Dato

