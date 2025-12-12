Robo y blooper: el mal momento de Miguel Ángel Rodríguez

Un complejo y particular momento vivió el actor Miguel Ángel Rodríguez en el MasterChef Celebrity. La tensión surgió antes de que se encendieran los fuegos, cuando los participantes debieron ir a buscar los productos necesarios para preparar un "menú de cancha", el cual podía ser chorizo, bondiola, vacío o hamburguesa, acompañado de una guarnición.

La competencia se tornó caótica, y aunque el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis se vistió de árbitros y sacó tarjetas amarillas, el desorden y el hurto prevalecieron.

Rodríguez, notablemente cargado de ingredientes, sufrió un mal paso que provocó su caída al piso. La situación fue de tal magnitud que todos se acercaron. La única persona que manifestó genuina preocupación y se apresuró a ayudarlo a levantarse, corriendo desde su isla, fue Maxi López.

No obstante, la conmoción fue aprovechada por otros concursantes. Sofi Martínez actuó rápidamente para robarle a Rodríguez los conos destinados a sus papas fritas. Ante la acción, Miguel Ángel Rodríguez solo pudo decir: “No, qué hija de p…”. El saqueo no terminó ahí, pues luego se acercaron también Momi Giardina, Marixa Balli e incluso Sofi Martínez regresó por más. El actor se vio obligado a entregar un par de bondiolas para que dejaran de despojarlo de sus productos. Posteriormente, Rodríguez expresó su frustración ante la deslealtad de sus compañeros: “¿Nadie le va a decir nada a Sofía? Me tiraron al piso para afanarme”.