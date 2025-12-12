La Policía Federal llevó adelante un amplio allanamiento en una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, en el marco de una investigación que apunta a establecer si existe un circuito de ocultamiento patrimonial relacionado presuntamente con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El procedimiento, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se realizó en la finca conocida como “Conte”, registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Al operativo llegaron seis peritos designados especialmente para la tasación del predio: tres enviados por la Corte Suprema y tres pertenecientes al Colegio de Martilleros de San Isidro. Sus tareas consistieron en evaluar el valor real de los más de 100 mil metros cuadrados de la propiedad y de cada bien dentro de ella, incluyendo vehículos y objetos suntuarios que pudieran ser relevantes para la causa.

Además, se ordenó la filmación completa del inmueble y un registro fotográfico detallado de todos sus sectores. El objetivo central es dejar constancia exhaustiva del estado del predio y de los elementos hallados, considerados claves para determinar si forman parte de maniobras orientadas a ocultar activos vinculados a los dirigentes investigados.

La causa avanza con nuevas medidas de prueba mientras la Justicia federal intenta desentrañar la estructura societaria detrás de la finca y su eventual conexión con operaciones de encubrimiento de bienes.