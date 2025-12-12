Publicidad
Judiciales > Investigación

Allanan finca en Pilar en causa por bienes vinculados a Tapia y Toviggino

La Policía Federal realizó un operativo en la exclusiva “finca Conte”, donde peritos de la Corte Suprema y del Colegio de Martilleros tasaron la propiedad y todos los bienes encontrados.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Justicia busca determinar si el inmueble integra un entramado societario destinado a ocultar patrimonio presuntamente vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. (Foto archivo)

La Policía Federal llevó adelante un amplio allanamiento en una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, en el marco de una investigación que apunta a establecer si existe un circuito de ocultamiento patrimonial relacionado presuntamente con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El procedimiento, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se realizó en la finca conocida como “Conte”, registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Al operativo llegaron seis peritos designados especialmente para la tasación del predio: tres enviados por la Corte Suprema y tres pertenecientes al Colegio de Martilleros de San Isidro. Sus tareas consistieron en evaluar el valor real de los más de 100 mil metros cuadrados de la propiedad y de cada bien dentro de ella, incluyendo vehículos y objetos suntuarios que pudieran ser relevantes para la causa.

Además, se ordenó la filmación completa del inmueble y un registro fotográfico detallado de todos sus sectores. El objetivo central es dejar constancia exhaustiva del estado del predio y de los elementos hallados, considerados claves para determinar si forman parte de maniobras orientadas a ocultar activos vinculados a los dirigentes investigados.

La causa avanza con nuevas medidas de prueba mientras la Justicia federal intenta desentrañar la estructura societaria detrás de la finca y su eventual conexión con operaciones de encubrimiento de bienes.

