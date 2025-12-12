Los productores de yerba mate de Misiones volverán esta semana a presionar políticamente ante la falta de respuestas oficiales y la profundización de la crisis económica derivada de la desregulación nacional. Este miércoles presentarán una nota formal ante los legisladores provinciales para exigir que se declare la “emergencia de la actividad yerbatera” y se convoque a sesiones extraordinarias que atiendan la situación, luego de seis meses sin actividad legislativa y con el receso extendido hasta mayo de 2026.

El planteo, elaborado por la Mesa Asesora Yerbatera, incluye un fuerte cuestionamiento al rol de los diputados provinciales. Los productores consideran “incomprensible” la inactividad y reclaman un cambio de desempeño, al señalar que “muchos son desconocidos para la gente” y que no pueden limitarse a homenajes o declaraciones simbólicas. “Necesitamos representantes que trabajen en los temas que importan a los misioneros”, advirtieron.

Entre los pedidos urgentes aparece la exención del Impuesto Inmobiliario Básico para 2025 y 2026, segmentado según hectáreas, y la eximición de Ingresos Brutos para la compra de gasoil y fertilizantes. El alivio fiscal, aseguran, es indispensable en un contexto donde la industria paga entre $250 y $280 por kilo de hoja verde, pese a que producirlo cuesta $423,99 según el INYM. A esto se suma la caída productiva: este año se procesaron 101 millones de kilos menos que en 2024 porque miles de pequeños productores decidieron no cosechar ante la falta de rentabilidad.

Otro foco de preocupación es el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que impone un descuento obligatorio de $40 por kilo para aportes laborales. La Mesa solicitará una reunión con el INYM para revisar alternativas de pago, dado que el esquema actual es considerado insostenible por buena parte del sector.

La crisis está directamente vinculada a la desregulación iniciada por el Gobierno Nacional en 2023, cuando el DNU 70/2023 despojó al INYM de la facultad de fijar precios mínimos. La medida provocó una abrupta caída en los valores percibidos por los productores, una baja que no se trasladó a las góndolas. El decreto 812/2025 profundizó este escenario al limitar aún más las funciones del Instituto, restringiéndolo al control de calidad y promoción.

Pese al derrumbe productivo, los indicadores comerciales muestran un dinamismo exportador: el consumo interno trepó 6,09% y las exportaciones crecieron 31,6% al totalizar 48,6 millones de kilos, un récord histórico para el período. Un informe reciente sobre oportunidades en Europa expuso el potencial del mercado comunitario, donde las importaciones de yerba mate pasaron de 2500 a casi 9000 toneladas entre 2005 y 2024. España lidera la demanda, seguida por Alemania, Francia, Italia y Polonia, impulsada por tiendas saludables y plataformas de comercio electrónico.

Los especialistas señalan que los mayores desafíos están en el packaging, la comunicación y la adaptación a normativas europeas, que privilegian envases naturales, estéticas orgánicas y materiales reciclados. Con un mercado global que alcanzará US$ 712 millones este año y proyecta US$ 1200 millones para 2035, el sector ve oportunidades en productos listos para beber, energéticas, blends funcionales, mate tea y aplicaciones cosméticas y nutricionales.

La Mesa Asesora insistirá en que, para no dejar pasar esas oportunidades, se necesita primero un sostén local concreto. Y para eso, dicen, la Legislatura debe volver a trabajar.