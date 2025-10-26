Alberto Fernández reapareció este domingo para votar en las elecciones legislativas 2025. Lo hizo en una escuela del barrio porteño de Puerto Madero, donde se vivió una escena cargada de tensión y apuro. Custodiado por un grupo de agentes de seguridad, el exmandatario descendió de su vehículo, ingresó rápidamente al establecimiento y evitó cualquier contacto con los medios que lo aguardaban.

Con gesto serio, Fernández se dirigió sin demora a la mesa asignada para emitir su voto. Minutos después, al salir del edificio, tampoco se detuvo ante las cámaras ni respondió preguntas. Solo dejó una breve frase mientras se alejaba a paso acelerado: “Vine a defender la democracia, solo eso”.

El episodio duró pocos minutos, pero bastó para evidenciar la incomodidad del expresidente en su primera aparición pública en meses. Fernández enfrenta actualmente dos causas judiciales: una por violencia de género, iniciada por su expareja Fabiola Yañez, y otra vinculada al escándalo de los Seguros, que investiga presuntas contrataciones irregulares durante su gestión.

Sin declaraciones políticas ni acompañantes visibles, el exmandatario buscó cumplir con su deber cívico sin protagonismo. Sin embargo, su apresurada votación se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada electoral.