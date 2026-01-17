El Boletín Epidemiológico Nacional reflejó que en los últimos meses de 2025 y pocas semanas de iniciar el 2026, se notificaron unos 2.288 casos en observación sobre leptospirosis, de los cuales se confirmaron 207 positivos. Este dato, según el reporte oficial, implica un aumento del 234% de los casos.

Esta señal encendió las alarmas ante una de las zoonosis más frecuentes a nivel global, que suele ser subdiagnosticada por la inespecificidad de sus síntomas. Se estima que de cada diez personas que la contraen una puede desarrollar su forma grave: “síndrome de Weil”, una falla renal aguda que, si no se trata, tiene una mortalidad en torno al 50%.

El gobierno nacional había anunciado un “refuerzo de las medidas de control y prevención contra la leptospirosis en la producción animal”, dado que “el incremento de las temperaturas y las precipitaciones aumenta el riesgo de padecer la enfermedad que puede afectar al ganado y a las personas”, según comunicó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Cinco días en terapia intensiva

La enfermedad se detectó en el primer caso positivo de Silvina Scheffler, ex-participante de Gran Hermano, quien permaneció cinco días en terapia intensiva por leptospirosis. “La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo, al principio pensaban que era dengue”, contó a la prensa su expareja, Nito Artaza, sobre las dificultades para dar con el diagnóstico y el tratamiento preciso.

Uno de los problemas para diagnosticar tiene que ver con sus síntomas fácilmente confundibles con otras enfermedades: según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los síntomas iniciales suelen ser similares a los de una gripe común y pueden incluir fiebre súbita, dolores musculares intensos (especialmente en las pantorrillas), dolor de cabeza, malestar general, ictericia, escalofríos, síntomas digestivos (náuseas, vómitos, diarrea) y enrojecimiento de los ojos.

El periodo de incubación va de 5 a 14 días, aunque puede llegar a un mes. En su forma más severa, llamada síndrome de Weil, puede provocar insuficiencia renal aguda, daño hepático, hemorragias pulmonares y meningitis. Algo que afecta a una de cada diez personas con la enfermedad.

22 casos fatales en 2025 por hantavirus

Una mujer de 40 años murió en la localidad santafesina de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras confirmarse su diagnóstico de hantavirus en el hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria.

Salta había reportado cinco muertes por esa enfermedad: una zoonosis de origen viral que se transmite principalmente por inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente el ratón colilargo.

Según el Boletín Epidemiológico, se notificaron 72 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 21 fallecieron: una letalidad del 29,2%. A ese total se sumó el fallecimiento de la paciente de Santa Fe. “Puede observarse que a nivel nacional la cantidad de casos para el período comprendido entre julio y la segunda semana de diciembre de 2025 (temporada 2025-2026) se encuentra en el umbral de alerta, respecto a los casos esperados en relación a los años previos”, advirtió el documento elaborado por el Ministerio de Salud.

El doctor Oscar Atienza, médico cirujano con especialización en salud pública y administración de salud de Córdoba, manifestó ante este panorama, un duro cuestionamiento a la falta de medidas preventivas y la necesidad de una campaña más eficiente por parte de las autoridades nacionales: “Si no cambian el rumbo en lo sanitario el año próximo estos valores como el de otras enfermedades seguirán en aumento, acá las bacterias y virus responden al mercado son liberales, a menos control más aumentos”, declaró en redes sociales.

Medidas de prevención

El comunicado de SENASA apuntó a las medidas de prevención necesarias para evitar el contacto con orina contaminada: los recaudos tienen que ver con el manejo pecuario y el consumo de alimentos, y en establecimientos rurales se recomienda: vacunar a los animales, aplicar tratamiento antibiótico si correspondiera, utilizar elementos de protección personal (guantes, botas de goma y gafas) en el manejo de los animales, evitando el contacto con orina y otros líquidos corporales.

Además, evitar generar condiciones que favorezcan el asentamiento de roedores, realizar control de roedores en los predios, galpones, corrales y viviendas, evitar el anegamiento y estancamiento de agua e higienizar regularmente los comederos y bebederos.La leptospirosis en animales es una enfermedad reportable (según Resolución SENASA 153/2021), por lo que cualquier sospecha o confirmación de casos en animales debe comunicarse al organismo a través de sus oficinas (presencial o telefónicamente); WhatsApp: 11 700 5704; al correo electrónico notificaciones@senasa.gob.ar; y a través del Formulario "Avisá al SENASA" disponible en el sitio web oficial.

Recomendaciones

Como la leptospirosis puede afectar a personas, animales y la producción ganadera. Las autoridades sanitarias recomiendan de manera preventiva: utilizar elementos de protección personal; control efectivo y exhaustivo de la presencia de roedores; notificar al SENASA ante la confirmación de un caso con síntomas positivos en animales. Para mayor información consultar el .

También se puede solicitar asistencia a la sede de Zoonosis San Juan, de la Municipalidad de Capital ubicado en Caseros 298 sur o comunicándose al 0800 999 7786, interno 147 o al WhatsApp: 2645260000.