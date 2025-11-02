Amenaza a Juanita Tinelli: "Fue alguien cercano a la familia"

Juana Tinelli denunció haber sido amenazada. La modelo hizo un largo descargo en sus redes sociales, donde ya había expresado que "Ser su hija no puede significar vivir con miedo". Tras hacer pública la situación, Juana dejó de seguir en redes sociales tanto a su padre, Marcelo Tinelli, como a su hermana mayor, Candelaria.

La periodista Laura Ubfal contó en el programa Infama cómo ocurrió esta "dramática situación": El jueves, Juana recibió una amenaza en su celular y alertó inmediatamente a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles. La familia se dirigió a hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, tras lo cual a Juana le fue entregado un botón antipánico. Ubfal reveló que la amenaza, aunque la recibió Juana, estaba dirigida "para toda la familia".

La investigación ya ha comenzado. Ubfal también advirtió que al día siguiente (después de la denuncia) comenzaría "un operativo seguridad para toda la familia". Desde Punta del Este, donde Marcelo Tinelli graba la segunda temporada de su reality familiar, el periodista Gustavo Descalzi confirmó que hay un fuerte operativo de seguridad, señalando que es la "primera vez, en 25 años, que veo tanto operativo de seguridad aquí".

Según reveló Ubfal, ya habría "indicios de quién está detrás de todo esto". La amenaza "Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno". Ubfal añadió que la familia "No pueden creerlo".

La periodista afirmó que Juana "se lo contó a su familia", pues "Ella intuye, sabe quién es".

Aunque los motivos detrás de las amenazas no están completamente claros, Juana dejó entrever en su descargo que tienen que ver con "decisiones que habría tomado su padre". Laura Ubfal respaldó esta idea, sugiriendo que el conflicto "Viene por el tema del fútbol".

Por su parte, el periodista Luis Ventura sumó una teoría que complementa la versión de Ubfal: "Todo gira en torno a los compromisos económicos que tomó Marcelo y no todos están cumpliendo las expectativas de la otra parte".