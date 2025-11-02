El desgarrador mensaje de Georgina Barbarrosa por el asesinato de su marido

Georgina Barbarrosa recordó a su marido Miguel "El Vasco" Lecuna en un nuevo aniversario de su asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 2001. La conductora de Telefe compartió un "doloroso mensaje" en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se los ve abrazados.

En el posteo, la actriz y conductora expresó su profundo dolor: "Vasquito, mi amor. 24 años. Te amo y extraño siempre". Barbarossa acompañó el texto con el emoji de un corazón para recordar a su marido, con quien tuvo dos hijos mellizos, Juan y Tomás.

Miguel Lecuna, quien tenía 53 años al morir, fue asesinado cuando circulaba en un taxi por el barrio de Palermo. Delincuentes interceptaron el vehículo y lo apuñalaron en el asalto.

Según los detalles que se conocieron del caso, Lecuna iba en el taxi cuando fue sorprendido por dos delincuentes que abordaron el vehículo desde las puertas traseras, presuntamente con la complicidad del conductor. Lo encerraron y le exigieron la entrega de dinero y tarjetas.

Al mostrarse nervioso, los asaltantes lo apuñalaron varias veces sin mediar palabra. Luego fue arrojado del auto en movimiento y trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.

El asesinato de Miguel "El Vasco" Lecuna motivó un juicio que se realizó en el año 2003.

En aquel proceso judicial, Oscar Barros fue condenado a 21 años de prisión por ser el autor material del homicidio. Los otros cómplices, Gabriel Gómez y Juan Carlos Schmitt, recibieron una pena de 16 años. Algunos de los imputados se habían declarado inocentes, pero fueron condenados por la justicia.

Sin embargo, el autor material del crimen no cumplió su condena completa. Barros cumplió catorce años de prisión y fue liberado por buena conducta en el año 2016.