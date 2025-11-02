El Boca de Claudio Úbeda visitó a Estudiantes (LP) en el Estadio Jorge Luis Hirschi en un "duelo clave por la Zona A" del Torneo Clausura, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El partido, que comenzó a las 16:00 horas, estuvo marcado por la polémica y los penales. Boca venía de ganarle 3-1 a Barracas Central, volviendo al segundo lugar de la tabla anual antes de este encuentro. Por su parte, Estudiantes venía "envalentonado" tras ganar el clásico ante Gimnasia.

Publicidad

El dramatismo comenzó en el primer tiempo. Boca tuvo una inmejorable chance de abrir el marcador cuando Leandro Rey Hilfer sancionó un penal a favor del Xeneize (47' 1T). Exequiel Zeballos fue el encargado de ejecutarlo, pero estrelló la pelota en el palo derecho de Fernando Muslera. El "Changuito" confesaría más tarde que su compañero, Cristian Medina, lo había "puteó y me mufó en el penal".

Apenas comenzó la segunda mitad, Zeballos tuvo su revancha y marcó el 1-0 para Boca (3' 2T) con un golazo. En el descanso, los referentes del equipo le habían dado confianza para "salir y hacer el gol", según el propio Zeballos.

Publicidad

El partido no tardaría en empatarse. A los 12' del segundo tiempo, Cristian Medina, tras una gran gambeta, cayó en el área, y el árbitro cobró penal para Estudiantes. Edwuin Cetré lo "picó" y decretó el 1-1 para el Pincha.

El duelo se tornó aún más físico y con incidentes. A los 42' 2T, Gabriel Neves de Estudiantes fue expulsado con tarjeta roja por una plancha sobre Ander Herrera, tras una revisión del VAR.

Publicidad

Con el tiempo reglamentario casi cumplido, llegó el momento decisivo. A los 48' 2T, Ander Herrera fue derribado por Fabricio Pérez dentro del área, y se cobró un nuevo penal para Boca. Miguel Merentiel no falló, anotando el 2-1 definitivo sobre la hora.

El triunfo tuvo un impacto directo en la tabla anual. Boca alcanzó las 56 unidades (+25 de diferencia de gol), posicionándose como único escolta de Rosario Central (62 puntos), que ya tiene garantizado el primer puesto y su lugar en el certamen continental del próximo año. Boca se encuentra en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras esta inyección de confianza, Boca ahora deberá recibir a River en el Superclásico. Zeballos aseguró que Boca "llega muy bien" al clásico, con la victoria de hoy sumando confianza para "hacer un Superclásico lindo".