Laurita Fernández es una de las artistas "más talentosas y multifacéticas de la actualidad". La actriz y bailarina, que recientemente confirmó su separación de Peluca Brusca después de más de dos años de relación, se encuentra "muy enfocada en lo profesional".

En este contexto, Laurita sorprendió a todos al publicar en sus historias de Instagram el regalo "inesperado" que le llegó de parte de Juan Román Riquelme, "ídolo y actual presidente de Boca".

Sabiendo que la artista es fanática del Xeneize, Riquelme le hizo llegar al camarín del teatro una camiseta del equipo de sus amores, firmada por él. El detalle incluía una dedicatoria personal que se podía leer: "Para Laura, con cariño. Román”.

Laurita, a través de un video, celebró el gesto y agregó un mensaje particular: “Regalazo llegó al teatro!!! El finde próximo estamos ahí”. Además, usó emojis de corazones azules y amarillos.

La invitación, cursada por Riquelme, es para el domingo 9 de noviembre en la Bombonera, cuando Boca reciba a River en una nueva edición del Superclásico.

La historia de Laurita y Riquelme ya había tenido un episodio hace más de 9 años. En su momento, ambos fueron vinculados con un supuesto romance.

La versión de 2016 indicaba que el ídolo de Boca le había mandado un mensaje a la artista mientras ella participaba en el Bailando, cuyo texto habría sido: “Te quiero conocer”. En ese momento, Laurita recién comenzaba su carrera artística, había cortado con Fede Hoppe y se la relacionaba con Fede Bal.

Sin embargo, ese rumor fue desmentido por ambos de inmediato. Riquelme se mostró tajante: “No tengo idea quién es. No sé quién es esta señorita. Si ella tiene los mensajes, que los muestre”. Por su parte, Laurita también negó la versión a través de su cuenta de X (Twitter): “Sigo sola. ¡Nunca recibí regalos de nadie, ni contesté mensajes! Gracias”.

Ahora, casi una década después y con la camiseta autografiada de Román en mano, la pregunta que deja el episodio es si se trata “solo buena onda o la revancha para comenzar lo que en su momento fue solo un rumor”.