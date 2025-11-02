Ariel Ansaldo, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, recurrió a sus redes sociales para reportar y llevar tranquilidad a sus seguidores tras sufrir un "terrible asalto". El ex "hermanito" confirmó que él y sus padres se encuentran bien, aunque todavía están recuperándose del violento episodio que sufrieron en su casa de Berazategui.

Según informó el especialista en policiales Mauro Szeta, el hecho ocurrió durante la madrugada. Tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda. Los asaltantes revolvieron toda la casa y mantuvieron cautivos a Ariel y a sus padres durante varias horas. El periodista detalló que los ladrones "ataron con precintos a él y a sus padres" y estuvieron tres horas adentro de la vivienda.

Ariel Ansaldo usó su cuenta de Instagram para informar: "Nos robaron anoche. Estamos los tres bien".

Aunque Ariel Ansaldo suele mantener su característico buen humor, su semblante en el video que compartió reflejaba una profunda tristeza ante el fuerte episodio.

El gastronómico se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo el robo, incluso para alguien que ha sido "criticado por el positivismo extremo":

"Esta vez, no solo desmoronaron toda mi casa, y se llevaron tomo mi pasado material, me llevaron la sonrisa".

Confesó que se siente "vencido, frustrado".

Lamentó: "esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora".

A pesar de la profunda frustración, Ariel intentó mostrarse optimista. Recordó que debe "seguir", "cuidar a tus viejos y ocuparte de tu vida". Mencionó que venía de meses de esfuerzo, de cambiar su cuerpo y de perder peso y trabajo, lo que hace el golpe más difícil.

Aunque los ladrones finalmente escaparon sin llevarse objetos de valor, la familia quedó en estado de shock por la violenta situación.

Debido al robo, Ariel también alertó a sus contactos que no tiene su teléfono. Pidió a sus allegados: "si reciben algún mensaje mío por WhatsApp durante el día no soy yo. Les aviso cuando recupere mi línea".

En medio de la desolación, el ex GH extendió un profundo agradecimiento a sus seguidores por las manifestaciones de apoyo que recibió en las últimas horas: "Gracias por todos los mensajitos, la verdad ayuda un montón". Señaló que la única manera de seguir adelante es a través del "laburo y con el deporte y los amigos".

Actualmente, la Policía se encuentra investigando el hecho para dar con los responsables del asalto que mantuvo cautivos a Ariel y sus padres.