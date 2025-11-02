El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue tejiendo nuevos capítulos. La nueva polémica explotó después de que la China compartiera en sus redes sociales una imagen con un bolso Louis Vuitton edición limitada, un exclusivo regalo que le hizo Icardi.

Wanda Nara no tardó en reaccionar, primero con una serie de fuertes posteos, y luego, aprovechando un evento en vivo para lanzar una provocación directa frente a todos.

La oportunidad para la burla pública se dio en la reciente gala de los Premios Ídolo, donde Wanda se llevó el galardón de la categoría Ídolo Celebrity. Curiosamente, la China Suárez era una de sus competidoras en dicha categoría.

Con el premio en mano, Wanda subió al escenario y no dejó pasar la oportunidad, especialmente porque su hermana Zaira Nara estaba conduciendo el evento. Wanda lanzó la chicana directa: “Hola, ¿cómo están todos? ¿Y esta carterita?”.

Entendiendo rápidamente el juego, Zaira remató la frase que generó carcajadas entre el público: “Ay, para vos, adentro está tu premio. Es una edición limitada”. La indirecta, que se realizó con complicidad entre las hermanas, era más que evidente y estaba dirigida a la China.

Dejando atrás el lado gracioso de la chicana, Wanda se sinceró un momento sobre su perfil público al agradecer, afirmando que es "lo que ven, soy natural… bueno, con un poco de filtros”.