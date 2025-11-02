Ivana Figueiras reveló las amenazas que recibió por su romance con Cvitanich

La modelo Ivana Figueiras decidió "salir al cruce de algunos comentarios hirientes" que recibe constantemente en las redes sociales. Esta decisión llega poco después de haber confirmado su romance con el exfutbolista Darío Cvitanich, ex pareja de Chechu Bonelli.

El sábado, la modelo se "cansó de detectar a haters" que la cuestionan y tomó la determinación de responder de manera picante. Ivana se refirió a esta acción como un "colapsito" antes de seguir adelante, y admitió: "Uno se cansa un poco también, ¿no?”.

Figueiras confesó que, al dedicar tiempo a responder el odio virtual, sintió que un sábado se dio "miedo", pues estaba "medio al pedo".

Ivana Figueiras expuso dos tipos de ataques que recibió: uno sobre su apariencia y otro sobre sus motivaciones.

Un usuario comentó sobre una de sus fotos: “Ese pelo nunca conoció el shampoo”. Ante esto, Ivana Figueiras retrucó con firmeza: “Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada". Luego añadió una reflexión irónica sobre la falta de sororidad: "Típico, después se hacen las sororas”.

En otro mensaje, una persona lanzó una dura crítica económica, sugiriendo que la había conquistado "con la billetera". La modelo respondió marcando un límite: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá, besi".

Tras mostrar los mensajes como ejemplo del hate que recibe, Figueiras compartió historias de apoyo que le envió su entorno, demostrando que su gente cercana conoce su verdadera historia.

Uno de los mensajes de afecto que recibió fue: "Estas pobres personas no te conocen, son la envidia vestida de ser. Vos sos pura luz y amorosa y tenes una familia divina".

El mensaje de apoyo desmintió rotundamente las acusaciones sobre su dependencia económica: “¿Billetera vos? Estos pobres seres no tienen idea de dónde venis y que además tu propio negocio lo hiciste sola". Ivana concluyó expresando: "Amo a mi entorno con todo mi corazón".