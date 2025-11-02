La profunda reflexión de Julia Calvo a sus 64 años: "Necesito más explicaciones"

Julia Calvo, reconocida actriz, docente y "mujer de teatro por vocación", irradia una "calma" y una "chispa especial que enciende todo a su alrededor". Con más de tres décadas sobre los escenarios y frente a las cámaras, la actriz se reinventó al participar en MasterChef Celebrity.

Aunque el paso a la popularidad masiva fue "muy amable" y ella se define como una "laburante", el reality de cocina se ha convertido en una experiencia de "mucha euforia y también de mucho estrés". Calvo confesó que no fue ella quien se anotó, sino que fue invitada porque les interesaba "cómo sos vos".

La actriz admitió que no es su "lugar de confort" y que al recibir la propuesta, su reacción fue: “¡Pero si no cocino mucho!”. Por ello, el acto de su vida que está viviendo hoy se llamaría: “¿En qué te metiste, hermana?”.

En cuanto a su experiencia con el jurado, Calvo reveló que tuvo algunas impresiones que cambiaron al conocerlos. Como espectadora, pensaba que Germán Martitegui era "poco amigable", pero descubrió que, si bien es estricto, es una persona "muy sensible".

Sobre Damián Betular, aclaró que no lo considera "chinchudo" (grumpy), sino que tiene un "personaje de quejoso", aunque en realidad es "buenísimo y me hace reír mucho".

Respecto a la conductora, Wanda Nara, Calvo la describió como "fantástica". Destacó que es una colega que "ayuda en el mercado" —el cual es el temor de todos—, maneja todo con "mucha soltura" y es "muy divertida" y "muy amorosa" con el equipo.