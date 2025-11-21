La apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2025 concluyó con un saldo de ocho detenidos por episodios menores y sin incidentes de gravedad, según informó la Policía. Pese al intenso viento Sur que obligó a suspender la feria por prevención, la jornada se desarrolló de manera ordenada y los espectáculos programados siguieron con normalidad.

Las autoridades remarcaron que los detenidos fueron aprehendidos por comportamientos aislados que no implicaron riesgo para el resto de los presentes. No se registraron situaciones conflictivas ni hechos de violencia dentro del predio. A lo largo de la noche, unos 27.000 asistentes ingresaron al Velódromo Vicente Chancay y al Estadio del Bicentenario.

Desde Salud Pública se registraron 15 atenciones leves, principalmente por descompensaciones y golpes menores vinculados al viento y a la alta concurrencia. Todos los casos fueron resueltos en el lugar sin necesidad de derivaciones.

La suspensión de la feria se produjo tras una alerta meteorológica por vientos del sector sur, con ráfagas que podían superar los 80 km/h. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, supervisó el operativo junto a Protección Civil, Bomberos D-9 y el COE, que monitorearon estructuras, pantallas, baños químicos y zonas críticas ante posibles daños.

El operativo dispuso 750 efectivos policiales en tareas de control, asistencia y prevención. Los equipos especializados trabajaron en asegurar cartelería y estructuras durante los momentos más intensos del viento, garantizando condiciones seguras para el espectáculo central.

Hacia la medianoche, el viento disminuyó y la situación quedó normalizada. Con la mejora climática, se prevé que este viernes la actividad continúe con el cronograma original, incluida la reapertura de la feria desde las 19.