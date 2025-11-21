El precio de Bitcoin atraviesa una de las caídas más pronunciadas desde 2022, al perforar el nivel de US$81.000 durante la jornada de este viernes, en un contexto marcado por una fuerte recomposición de expectativas globales y presiones de venta originadas en billeteras dormidas. De acuerdo con datos de mercado, el criptoactivo llegó a operarse a US$80.659,81 en su valor más bajo del día, lo que representa una pérdida superior al 36% respecto de su máximo histórico de US$126.080 anotado el pasado 6 de octubre de 2025. En tan solo 24 horas, la moneda digital retrocedió más del 7% y acumuló en el último mes una caída superior al 20 por ciento.

Este movimiento sacudió tanto al segmento de inversores minoristas como a gestores institucionales. Si bien otros activos globales sufrieron oscilaciones, el deterioro de Bitcoin superó el ritmo de pérdidas exhibido por mercados bursátiles. Entre las principales criptomonedas también se registraron bajas: Ethereum descendió un 10% y XRP cedió 9%, acompañando un fenómeno de ajuste generalizado.

Publicidad

La presión vendedora sobre Bitcoin se vinculó con la reaparición de grandes volúmenes provenientes de billeteras digitales que se mantuvieron inactivas durante años. CoinDesk apuntó que estos movimientos se concentraron en operaciones dentro de plataformas centralizadas, impulsadas por actores que trasladaron decenas de miles de unidades tras largos periodos de inmovilidad. La oferta surgida de estos movimientos superó la demanda de compra activa, lo que inclinó la balanza hacia un predominio de las órdenes de venta.