Publicidad
Publicidad

Provinciales > Alerta

Venden entradas de cortesía para la FNS 2025: son ofrecidas en hasta $35.000

Para la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025, comenzaron a proliferar en redes sociales ofertas de entradas de "cortesía", es decir, gratuitas, a precios que llegan hasta los $35.000.

POR REDACCIÓN

21 de noviembre de 2025
Las ofrecen a diferentes precios pese a ser de cortesía, es decir, gratuitas. (Foto gentileza)

Mientras crece la expectativa por la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, prevista para este viernes 21 en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, la de entradas gratuitas explotó en redes sociales. En Facebook, Instagram y estados de WhatsApp comenzaron a circular fotos de los boletos con la leyenda “Cortesía”, impresos con un valor de 00.00 pesos, ofrecidos a montos que alcanzan los $35.000.

Las ofrecen a diferentes precios pese a ser de cortesía, es decir, gratuitas. (Foto gentileza)

La mayoría de los tickets en reventa corresponden a entradas completas para todas las actividades de la fiesta, incluido el show musical principal que esta noche tendrá como protagonistas a Estelares y Ciro y Los Persas. Esos boletos se ofrecen a $35.000, $30.000 y $25.000, muy por encima de los valores oficiales.

Publicidad

Las ofrecen a diferentes precios pese a ser de cortesía, es decir, gratuitas. (Foto gentileza)

Otros usuarios comercializan entradas que sólo permiten el acceso a la Feria y al Velódromo, con precios que van de los $5.000 a los $8.000. La circulación masiva de estas publicaciones generó preocupación entre los organizadores del evento y los asistentes, al tratarse de tickets válidos, aunque no habilitados para su venta, ya que son de cortesía.

Esto se da pese a que hay entradas oficiales disponibles. Pueden adquirirse de forma online a través de Autoentrada, o bien en las boleterías del Estadio durante el desarrollo de la fiesta. Para los recitales en el Estadio del Bicentenario, las ubicaciones tienen valores de $10.000 para popular norte y sur, $25.000 para campo de pie, $30.000 para platea alta y $35.000 para platea baja numerada. Todos esos tickets incluyen acceso a la Feria y al Velódromo.

Publicidad

Además, las entradas sin ingreso al Estadio pueden comprarse por $5.000, mientras que los menores de seis años ingresan sin cargo únicamente a la Feria y al Velódromo. Como beneficio adicional, quienes cuenten con tarjeta Visa o Mastercard del Banco San Juan pueden pagar en tres cuotas sin interés.

La organización de la FNS recuerda que la compra en canales oficiales es la única vía segura y advierte que la reventa de entradas gratuitas está prohibida y puede derivar en sanciones.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS