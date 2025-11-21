Mientras crece la expectativa por la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025, prevista para este viernes 21 en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, la de entradas gratuitas explotó en redes sociales. En Facebook, Instagram y estados de WhatsApp comenzaron a circular fotos de los boletos con la leyenda “Cortesía”, impresos con un valor de 00.00 pesos, ofrecidos a montos que alcanzan los $35.000.

Las ofrecen a diferentes precios pese a ser de cortesía, es decir, gratuitas. (Foto gentileza)

La mayoría de los tickets en reventa corresponden a entradas completas para todas las actividades de la fiesta, incluido el show musical principal que esta noche tendrá como protagonistas a Estelares y Ciro y Los Persas. Esos boletos se ofrecen a $35.000, $30.000 y $25.000, muy por encima de los valores oficiales.

Otros usuarios comercializan entradas que sólo permiten el acceso a la Feria y al Velódromo, con precios que van de los $5.000 a los $8.000. La circulación masiva de estas publicaciones generó preocupación entre los organizadores del evento y los asistentes, al tratarse de tickets válidos, aunque no habilitados para su venta, ya que son de cortesía.

Esto se da pese a que hay entradas oficiales disponibles. Pueden adquirirse de forma online a través de Autoentrada, o bien en las boleterías del Estadio durante el desarrollo de la fiesta. Para los recitales en el Estadio del Bicentenario, las ubicaciones tienen valores de $10.000 para popular norte y sur, $25.000 para campo de pie, $30.000 para platea alta y $35.000 para platea baja numerada. Todos esos tickets incluyen acceso a la Feria y al Velódromo.

Además, las entradas sin ingreso al Estadio pueden comprarse por $5.000, mientras que los menores de seis años ingresan sin cargo únicamente a la Feria y al Velódromo. Como beneficio adicional, quienes cuenten con tarjeta Visa o Mastercard del Banco San Juan pueden pagar en tres cuotas sin interés.

La organización de la FNS recuerda que la compra en canales oficiales es la única vía segura y advierte que la reventa de entradas gratuitas está prohibida y puede derivar en sanciones.