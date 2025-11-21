El mural dedicado a Ángel Di María en el ingreso del club El Torito, en Rosario, amaneció nuevamente vandalizado este viernes. Desconocidos arrojaron pintura sobre la obra y escribieron la frase “ladrón mercenario”, en un ataque que se suma a otros episodios similares registrados en los últimos años. La agresión fue descubierta por el personal del club durante la mañana, cuando llegaron a abrir las instalaciones.

El presidente de la institución, Germán Ángel, confirmó a Rosario3 que el hecho ocurrió durante la madrugada y que nadie logró ver a los responsables, en parte porque un vehículo estacionado en la entrada bloquea gran parte del frente. “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”, lamentó, al tiempo que recordó que la obra había sido inaugurada en 2024 para homenajear al futbolista surgido en el club.

No es la primera vez que un mural dedicado a Di María resulta dañado. En mayo de 2024, tras la eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores, otro retrato fue atacado con pintadas irónicas sobre un eventual regreso del jugador. Aquella obra fue restaurada con apoyo de patrocinadores y modificada para evitar identificaciones partidarias, aunque volvió a ser blanco de agresiones.

Tras el ataque de este viernes, la dirigencia intenta acceder a las cámaras de seguridad para avanzar con la identificación de los responsables. Sin embargo, el temporal del sábado pasado dejó cables arrancados y toda la cuadra sin conexión, lo que complica la revisión. Ante la reiteración de hechos, el club evalúa trasladar el mural al interior del predio para protegerlo y, paralelamente, lanzó una campaña para sumar nuevos sponsors que permitan financiar su restauración o incluso la creación de un nuevo diseño.

Mientras crece la preocupación en el club, Di María (quien no asistió a los festejos de Rosario Central en Rosario tras la proclamación de la AFA como “campeón de liga 2025”) sí participó del acto oficial en Buenos Aires, donde recibió el trofeo junto a dirigentes y referentes del plantel. El rosarino compartió luego un mensaje celebratorio en redes sociales.

Rosario Central volverá a jugar este domingo, desde las 17.30, cuando enfrente a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Gigante de Arroyito.