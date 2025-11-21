El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para enfrentar la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, que se disputará en el trazado urbano de la ciudad estadounidense. El objetivo del corredor de Alpine es mejorar su rendimiento tras las jornadas previas y buscar una mejor posición para la carrera.

Días y horarios para seguir a Colapinto en Las Vegas:

Viernes 21 de noviembre: Práctica Libre 3 a las 21:30 (hora Argentina).

Sábado 22 de noviembre: Clasificación a la 01:00 (hora Argentina).

Domingo 23 de noviembre: Carrera de 50 vueltas a la 01:00 (hora Argentina).

Las transmisiones estarán disponibles en Disney+ y Fox Sports para Latinoamérica, además de la plataforma F1TV. En Brasil, el canal BandSports se encargará de la cobertura, mientras que en España será por DAZN. ESPN Deportes cubrirá la señal para Estados Unidos, y en Europa la transmisión estará a cargo de Sky Italia y Sky Sports en Reino Unido.

Durante la temporada 2025, Franco Colapinto ha tenido una serie de actuaciones variadas en el campeonato. Debutó en la séptima fecha en Emilia-Romaña con un 16° puesto, y luego compitió en Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°) y Austria (15°). En Gran Bretaña, no pudo largar, mientras que en Bélgica terminó 19° tanto en la Sprint como en la carrera principal.

En Hungría enfrentó dificultades durante una parada en boxes que afectaron su rendimiento, finalizando 18°. Tras el receso por vacaciones, logró su mejor resultado en Alpine en Zandvoort, Países Bajos, con un 12° lugar. En Monza terminó 17°, y en Azerbaiyán fue 19°.

En la parte final del calendario, Colapinto llegó a la bandera a cuadros en Singapur con un 16°, y en Austin, Texas, superó a su compañero Pierre Gasly en la Sprint (14°) y en la carrera principal (17°). En México finalizó 16°, mientras que en Brasil tuvo un despiste que lo obligó al abandono en la Sprint y luego concluyó 15° en la carrera principal.

Con este panorama, el piloto argentino buscará en Las Vegas afinar su desempeño para capitalizar cada oportunidad en la última fecha antes de la carrera, en un circuito que representa un desafío distinto por sus características urbanas y la presión de cerrar el año con un buen resultado.