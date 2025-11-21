La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición inmediata de una reconocida marca de lavandina y productos de limpieza que se comercializaban sin registro ni autorización sanitaria. A través de la Disposición 7352/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo confirmó que los artículos identificados bajo la marca “Limpimax” no contaban con habilitación reglamentaria y que tampoco se hallaron antecedentes de la empresa ni de los insumos utilizados en su elaboración.

En consecuencia, el ente sanitario ordenó suspender la venta de todas las aguas lavandinas, limpiadores y demás domisanitarios asociados a la marca, tanto en supermercados como en comercios minoristas y plataformas de venta online, donde también eran promocionados sin autorización legal. La ANMAT advirtió que las irregularidades detectadas representan un riesgo para la salud pública, especialmente por su posible uso en ambientes cerrados o en contacto con la piel y superficies sensibles.

Por la falta de registro, trazabilidad y controles, la disposición obliga a suspender la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes y presentaciones de “Limpimax” en todo el país. El organismo recordó que los productos domisanitarios deben contar con autorización oficial y loteo visible, y recomendó a los consumidores evitar su utilización y denunciarlos si los encuentran a la venta.