Un hombre de entre 60 y 65 años sufrió heridas de extrema gravedad este viernes en La Puntilla, Albardón, luego de que el tractor que conducía se desestabilizara y una de sus ruedas pasara por encima de su cuerpo. La víctima, identificada como Daniel Blanco, domiciliado en calle Tucumán y Nacional, fue derivada de urgencia al Hospital Rawson con politraumatismos severos en tórax, abdomen y pelvis.

El accidente ocurrió por causas que aún se encuentran bajo investigación. Según detallaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el impacto dejó al hombre en estado crítico, aunque al momento del traslado permanecía consciente. Bomberos de Albardón fueron los primeros en llegar al lugar y brindaron asistencia inmediata, con la intervención del cabo Gabriel Cortez, quien aplicó las maniobras iniciales hasta la llegada del Servicio de Emergencias 107.

Los profesionales del 107 lograron estabilizar al herido y lo trasladaron en la ambulancia interno 111 bajo supervisión del médico Javier Olmos, quien ordenó su urgente derivación al Hospital Rawson. Allí quedó internado en observación, con atención especializada debido a la magnitud de las lesiones.

Personal de la Comisaría 18ª trabajó en el lugar del siniestro y continúa con las tareas para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo agrícola.