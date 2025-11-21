El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una nueva flexibilización en el régimen de encajes bancarios que comenzará a regir desde el 1 de diciembre. Esta medida tiene como propósito principal estimular el crédito al sector privado y mejorar la liquidez dentro del sistema financiero.

Entre los cambios más destacados, el BCRA decidió reducir en 3,5% la exigencia de efectivo mínimo para los depósitos a la vista, que incluyen cuentas tradicionales, "money markets", cauciones y pases pasivos. Simultáneamente, se incrementó en igual proporción la posibilidad de integrar encajes con bonos públicos, lo que permite a las entidades manejar mejor su liquidez sin comprometer su margen operativo.

Además, se modificó el piso diario de cumplimiento de encajes, que pasó del 95% al 75%. Esta reducción otorgará a los bancos una mayor flexibilidad para administrar sus saldos a lo largo de la jornada. Según fuentes del mercado, este esquema se asemeja al que estaba vigente antes del endurecimiento aplicado a mediados de este año.

Otra medida importante es la prórroga hasta el 31 de marzo de la exigencia adicional de cinco puntos en los encajes de depósitos a la vista para los Bancos A. También se amplió el conjunto de bonos habilitados para integrar este componente, manteniendo un mecanismo que contribuye a sostener la demanda de deuda pública en un contexto donde la renovación de vencimientos resulta fundamental.

Desde el Banco Central explicaron que estas flexibilizaciones forman parte de una estrategia para adaptar la política monetaria a una etapa de mayor normalización. En este sentido, se espera que el alivio regulatorio, la ampliación del uso de títulos públicos en encajes y la mayor flexibilidad operacional faciliten mejores condiciones para la expansión del crédito hacia fin de año.