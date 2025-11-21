El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al paso de las informaciones difundidas sobre un supuesto rescate financiero con bancos de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, negó que se haya acordado una ayuda económica de US$20.000 millones y calificó la noticia como una "operación" destinada a generar confusión.

Esta aclaración surge luego de que el diario The Wall Street Journal publicara que las negociaciones para un paquete de asistencia financiera se habían reducido de US$20.000 millones a aproximadamente US$5.000 millones. Según esa versión, los bancos estadounidenses habrían optado por un préstamo de corto plazo y menor escala, en lugar del rescate inicial.

El plan original, impulsado por la administración de Donald Trump para respaldar al gobierno de Javier Milei, contemplaba un esquema más amplio que incluía un swap con el Tesoro estadounidense y financiamiento de la banca privada. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron y la alternativa más reducida tomó protagonismo en las últimas semanas.

El Wall Street Journal detalló que la opción en evaluación consistía en un financiamiento bajo la modalidad de un repo, donde Argentina intercambiaría un portafolio de inversiones por dólares proporcionados por los bancos. Este mecanismo permitiría al país obtener liquidez para afrontar un pago de deuda cercano a los US$4.500 millones previsto para enero.

Caputo insistió en sus redes sociales: "Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión".