Durante la madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025, un hecho delictivo movilizó a personal policial de la Comisaría 5ª en el departamento Santa Lucía. Pasadas las 4:20, una vecina del asentamiento Pedro Echagüe alertó a la Policía tras advertir la presencia de sujetos dentro de su vivienda y constatar la faltante de diversos materiales de construcción.

Según denunció la damnificada, entre los elementos sustraídos se encontraban dos palos rollizos y otros insumos que guardaba en su domicilio para trabajos de obra. La rápida comunicación con el 911 permitió que una patrulla se dirigiera inmediatamente al lugar para constatar la situación.

Al arribar al asentamiento, los efectivos encontraron a una pareja trasladando uno de los palos rollizos denunciados, de unos 4,5 metros de largo. Ante esta situación, se procedió a la identificación de ambos y a la aprehensión de la mujer, identificada como Melani Carrizo, quien quedó señalada como la principal acusada en el hecho. Su acompañante fue demorado para averiguación de antecedentes.