Un vecino de San Juan se convirtió en el flamante ganador del pozo del Siempre Sale del Quini 6, tras acertar los cinco números sorteados este domingo 16 de noviembre de 2025. Según confirmaron desde Lotería de Santa Fe, el premio fue de $20.147.344, una suma que ahora tiene dueño en el departamento de Chimbas.

El boleto ganador fue vendido en la Subagencia Nº 873, ubicada en dicho departamento. La jugada correspondió al sorteo N° 3322 del reconocido juego de azar, que una vez más dejó un ganador en la provincia. Los números favorecidos fueron: 05 – 20 – 23 – 24 – 26 – 43.

Publicidad

Desde la organización recordaron que el premio prescribe el 1 de diciembre de 2025, por lo que el afortunado ya debe haber iniciado el trámite correspondiente para cobrar su millonario pozo. Como ocurre habitualmente, no se difundió públicamente la identidad del ganador para preservar su privacidad.

El Quini 6 continúa siendo uno de los juegos más elegidos por los apostadores del país, especialmente por la modalidad Siempre Sale, que garantiza un ganador en cada sorteo. En este caso, la suerte volvió a tocar la puerta de San Juan, y más precisamente de Chimbas.

Publicidad

La expectativa ahora pasa por si el nuevo millonario decide presentarse públicamente o mantener el bajo perfil que, en la mayoría de los casos, caracteriza a los ganadores del tradicional juego.