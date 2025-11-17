Cultura y Espectáculos > Fuerte
Alex Caniggia contó que hizo un enorme cambio de vida tras el nacimiento de su hija
POR REDACCIÓN
Aunque siempre se caracterizó por sus comentarios picantes y sus peleas mediáticas, Alex Caniggia ha comenzado a mostrar un lado más sensible desde que se convirtió en padre de Venezia, fruto de su relación con Melody Luz.
Recientemente, el conductor compartió imágenes en su cuenta de Instagram de un día en familia que pasó junto a su hermana Charlotte Caniggia y su hija. La jornada, en la que visitaron un restaurante y disfrutaron de un fogón, llevó al presentador a una profunda reflexión.
Junto a una imagen en la que se lo ve jugando con su hija cerca de una laguna, Caniggia escribió: “Felices 28 meses amor de mi vida. La que siempre va a estar al lado mío, pase lo que pase, sin buscar nada a cambio, solo amor”. Continuó expresando: “Hija de mi vida, te amo hasta el último día que esté en este mundo. Mi compañera de vida”.
En otro posteo, con la niña frente al fogón, Alex hizo una sincera confesión: “No busco alcohol, ni fiestas, ni mujeres, ni nada que me aparte de lo que realmente importa”. La vida, según el conductor, le enseñó que “Lo más valioso no está en la noche, ni en el ruido, ni en lo pasajero”.
Alex Caniggia asegura que “Lo más valioso lo tengo en casa, mi familia”. El hermano de Charlotte aclaró que “Lo más grande que tengo en este mundo es mi hija, su risa, su abrazo, su manera de mirarme como si yo fuera su héroe”.